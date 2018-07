Festakt in Würzburg Sudetendeutsche feiern 70 Jahre Integration der Vertriebenen

In Würzburg erinnert die Sudetendeutsche Landsmannschaft Bayern am Sonntag bei einer Feierstunde an den Beginn der Integration von Deutschen aus Böhmen, Mähren und Sudeten-Schlesien vor 70 Jahren. Festrednerin ist Landtagspräsidentin Barbara Stamm.