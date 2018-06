Hilfe für Flüchtlinge Würzburg/Schweinfurt: FH-Studenten entwickeln Ein-Euro-Rettungsweste

Das Team 7 des Studiengangs International Business and Engineering mit Marc Chapman, Eslam Hasaneen, Dorothea Moquete, Nicolas Ustar, Nor Adli Hakim und Vladyslav Borysenko beschäftigte sich unter Betreuung von Professor Jean Meyer mit der "1€-Rettungsweste". Die Gruppe stellte einen Prototyp her. Dieser umfasst neben üblichen Sicherheitseinrichtungen wie Reflektorstreifen und einer Signalpfeife auch einen selbst konzipierten Auslösemechanismus. Für die Herstellung mit massentauglichen Fertigungsverfahren kalkulierten die Studenten einen Kostenaufwand von 1,26 Euro pro Weste.

Prototyp erfüllt Anforderungen

Das Rettungswesten-Team der FH Würzburg-Schweinfurt

Die Studenten untersuchten aktuelle Varianten von Rettungswesten, prüften deren jeweilige Vor- und Nachteile und suchten nach einem optimalen Kompromiss. Laut FH Würzburg-Schweinfurt bestand die größte Herausforderung in der Gestaltung des Auslösemechanismus: Der Mechanismus sollte zum einen besonders schnell auslösen, zum anderen aber auch nicht ungewollt durch Spritzwasser oder Erschütterungen aktiviert werden. Zudem musste der Auslösemechanismus mit dem preislichen Rahmen von etwa einem Euro vereinbar sein.

Tausende Menschen ertrinken im Mittelmeer

Auf der Flucht über das Mittelmeer kamen 2017 über 3.100 Menschen ums Leben. Die meisten sind bei Bootsunglücken ertrunken. Experten sagen: Der Beginn der Lösung der Migrationskrise wäre, anzuerkennen, dass das schon längst keine Krise mehr ist, sondern dass Migration nach Europa ein strukturelles Problem ist, das grundsätzliche Lösungen braucht. Ansonsten werde sich auch 2018 wenig an der Situation in Libyen und auf dem Mittelmeer ändern.