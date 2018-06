Drei Frauen hängen an Stahlseilen Würzburg: Aktivistinnen besetzen Brücke der Deutschen Einheit

Am Samstag haben drei Aktivistinnen der Initiative "Bleiberecht Würzburg" die "Brücke der deutschen Einheit" erklommen. Sie hielten sich in luftiger Höhe an den Stahlseilen der Brücke über den Main fest. Mit der Aktion wenden sie sich gegen die Abschiebung von Flüchtlingen.