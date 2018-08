Rekord In Franken beginnt die Weinlese für Federweißen

In Markt Einersheim im Landkreis Kitzingen werden am Samstag die ersten Trauben für Federweißen gelesen. So früh wie noch nie. Das Weingut Hegwein geht in Markt Einersheim (Lkr. Kitzingen) in den Weinberg und erntet Ortega-Trauben von Hand.

Damit beginnt in Franken die Weinlese. Die Trauben haben schon jetzt fast 80 Grad Oechsle, sagt Winzer Marcus Hegwein. Am Montag und Dienstag wird er die restlichen Ortega-Trauben mit dem Vollernter lesen. "So früh haben wir noch nie mit der Weinlese begonnen", sagt Hegwein, der 2007 schon mal am 8. August begonnen hat. Nun also fünf Tage eher.

Kampf gegen Hitze und Trockenheit

Hermann Mengler, der Weinfachberater beim Bezirk Unterfranken, geht davon aus, dass die Weinlese in Franken mit Frühburgunder und Bacchus am Montag, den 20. August startet - ein historisch früher Lesebeginn. "Wir sind drei Wochen früher dran, als üblich - so früh wie noch nie", sagt Mengler. Die Winzer kämpfen derweil gegen Hitze und Trockenheit. Wo es geht, wurde in den letzten zwei bis drei Wochen bewässert - mit Überkronberegnern wie im Escherndorfer Lump oder mit der Tröpfchenberegnung.

Hervorragender Jahrgang

Die Winzer haben außerdem Laub reduziert und Trauben ausgeschnitten. Sie wollen dadurch vermeiden, dass der Oechslegehalt der Trauben zu hoch wird. Das hätte zur Folge, dass es sehr alkoholstarke Weine gibt. Insgesamt gehen die Winzer davon aus, dass der 2018er Weinjahrgang hervorragend wird. Wir haben aus ähnlich heißen Jahren wie 2003 und 2015 gelernt, sagt Klaus Peter Heigel, der Produktionsleiter im Weingut Wirsching in Iphofen.