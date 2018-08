Amorbach (Lkr. Miltenberg) Waldbrand nahe Amorbach: Mehrere tausend Quadratmeter betroffen

Aus bisher ungeklärter Ursache ist am Dienstagmittag ein Waldstück nahe Amorbach in Brand geraten. Verletzt wurde niemand. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf einige tausend Euro.

Die Mitteilung über den Brand in der Nähe der B47 zwischen Amorbach und Boxbrunn ging am Dienstag gegen 14.45 Uhr ein. Offenbar war das Feuer an einer Böschung zwischen zwei Feldwegen ausgebrochen. Das Feuer breitete sich schnell aus. Die betroffene Fläche schätzt die Polizei auf rund 3.000 Quadratmeter.

Bereits zweiter Brand

In den vergangenen sieben Tagen brannte es im Bereich Amorbach – Boxbrunn bereits zwei Mal in einem Waldstück. Die sofort alarmierten Rettungskräfte und Freiwilligen Feuerwehren aus Amorbach, Schneeberg, Boxbrunn, Kirchzell, Miltenberg, Großheubach, Weckbach und Weilbach waren mit ca. 80 bis 100 Personen im Einsatz. Die Ursache für das Feuer ist noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt.