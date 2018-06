Einsatz in Hochspannungsleitung Vollsperrung auf A70: Flugwarnkugeln werden montiert

Auf der A70 steht im Bereich des Tunnels Schwarzer Berg heute eine Vollsperrung an: Wegen der Montage von Flugwarnkugeln an der Hochspannungsleitung wird die Autobahn zwischen 10 und 12 Uhr gesperrt. Umleitungen sind eingerichtet.

Wegen der Montage von Flugwarnkugeln an der Hochspannungsleitung im Bereich des Tunnels Schwarzer Berg wird die A70 heute (20.06.2018) zwischen 10 und 12 Uhr komplett gesperrt. Im Bereich des westlichen Tunnelportals quert eine Hochspannungsleitung die A70. Um bei Rettungseinsätzen im Tunnelbereich die Flugsicherheit zu erhöhen, wird die Stromleitung mit Flugwarnkugeln ausgestattet. Die Warnkugeln werden von einem Helikopter eingeflogen und in luftiger Höhe montiert.

Montagearbeiten an Hochspannungsleitung: Vollsperrung auf der A70

Die Vollsperrung sei aus Sicherheitsgründen erforderlich, so die Autobahndirektion Nordbayern. Zwischen den Anschlussstellen Knetzgau und Eltmann werden bei Richtungsfahrbahnen gesperrt. Verkehrsteilnehmer in Richtung Bamberg werden von der Anschlussstelle Knetzgau über die Umleitung 25 zur Anschlussstelle Eltmann geleitet. Verkehrsteilnehmer in Fahrtrichtung Schweinfurt werden von der Anschlussstelle Eltmann über die Umleitung 84 zur Anschlussstelle Knetzgau geleitet.