Seit Ende Juli vermisst Vermisstenfall: 17-Jährige aus Schöllkrippen wohlbehalten aufgetaucht

Die Fahndung nach der seit Ende Juli vermissten 17-Jährigen aus Schöllkrippen ist beendet. Die Jugendliche wurde am Mittwochabend von einer Streife der Obernburger Polizei in Obhut genommen.

Die Alzenauer Polizei hatte sich am Dienstag (07.08.) mit der Bitte um Hinweise auf den derzeitigen Aufenthaltsort der 17-Jährigen an die Öffentlichkeit gewandt. Aufgrund eines Anrufs überprüfte eine Streife am Mittwochabend eine Wohnung in Obernburg. Tatsächlich fanden die Beamten die Gesuchte dort wohlbehalten auf, sie hatte sich dort freiwillig aufgehalten.

Weitere Angaben zu dem Fall wurden bisher nicht gegeben. Die Polizei bedankt sich lediglich bei allen, die sich mit Hinweisen gemeldet und somit zur Aufklärung beigetragen haben.