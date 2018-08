Freiheitsstrafe von fünf Jahren und drei Monaten Urteil am Oberlandesgericht: Würzburger Islamist muss ins Gefängnis

Am Oberlandesgericht München ist am Donnerstag das Urteil gegen einen Syrer gesprochen worden, der als Medizinstudent in Würzburg lebte und der Terrormiliz IS angehört haben soll. Er erhielt eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren und drei Monaten.