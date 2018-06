Über 440 Notrufe Erneut schwere Unwetter im Raum Schweinfurt

Am Samstag (09.06.18) gingen die ersten Notrufe ab 16.45 Uhr in der Rettungsleitstelle ein. Bis in die Nacht gingen 440 Notrufe ein, heißt es im Abschlussbericht, der am frühen Sonntagmorgen kam.

Schwebheim war Einsatzschwerpunkt

Alleine in Schwebheim hatten die Feuerwehren 146 Einsätze. Ein Aufzugschacht lief voll, der Technikraum des Hallenbads stand unter Wasser. Alleine in Schwebheim sind im Augenblick 13 Feuerwehren von umliegenden Gemeinden im Einsatz. Einsätze gab es im Raum Schweinfurt auch in Röthlein, Geldersheim und der Stadt Schweinfurt. In Limbach im Landkreis Haßberge gab es ebenfalls einen Einsatz. Im Raum Schweinfurt musste die Feuerwehr insgesamt 230 mal ausrücken.



Auch Landkreis Kitzingen und der Untermain betroffen

Im Landkreis Kitzingen berichtet Kreisbrandrat Roland Eckert von vollgelaufenen Kellern oder umgestürzten Bäumen aus Rüdenhausen, Wiesentheid, Kleinlangheim, Wiesenbronn, Willanzheim und Iphofen. Am bayerischen Untermain wurden um die zehn Feuerwehreinsätze vor allem wegen umgestürzter Bäume gemeldet.