Fußball Sitze aus der Allianz-Arena landen in Unterfranken

Die "Grabfeld-Gallier" aus Großbardorf konnten 600 Klappsitze von der Haupttribüne und der Gegengeraden im Münchner Fußball-Stadion kaufen. Etwa 400 Klappsitze aus der Allianz-Arena sollen nun die bisherigen Sitze auf den Zuschauertribünen in der Großbardorfer "Bioenergie-Arena" ersetzen. Helfer haben die Klappsitze bereits nach Großbardorf gebracht. "Wir werden die 600 Klappsitze sicherlich alle unterbringen, bestimmt auch auf den Nebenplätzen", sagte der TSV Großbardorf-Sprecher am Donnerstag gegenüber dem Bayerischen Rundfunk. Wann die einstigen grauen Allianz-Arena-Klappsitze in Großbardorf montiert werden, steht noch nicht fest. Sie sollen aber sicher vor dem Auftakt der neuen Bayernligasaison montiert sein.

FC-Bayern-Fanclub Burgsinn nahm Sammelbestellung auf

Doch nicht nur der TSV Großbardorf hat Tribünensitze aus der Allianz Arena bestellt. Für 33 FC Bayern Fanclubs aus Unterfranken hat der "FC Bayern München Fanclub Burgsinn 1980" eine Sammelbestellung getätigt, berichtete Roland Herget vom "FC Bayern München Fanclub Burgsinn 1980", der regionale Ansprechpartner des FC Bayern München für die Region Unterfranken. Am Samstag (23.06.) werden in München 270 Sitze abgeholt. Die Verteilung erfolgt noch am Nachmittag in Rieneck. Die Stadion-Sitze wurden für 12 Euro pro Stück eingekauft. Weiterverkauft werden sie für 14 Euro. Der Betrag, der nach Abzug der Kosten übrigbleibt, wird an die Aktion "Leuchtende Kinderaugen e.V." mit Sitz in Aschaffenburg gespendet.

Hintergrund:

Nachdem der TSV 1860 München nicht mehr in der Allianz-Arena spielt, werden die grauen Klapp-Sitze ausgetauscht. Künftig sollen Zuschauer hier auf rot-weißen Klappsitzen in den Vereinsfarben des FC Bayern München Platz nehmen können. Laut Herget werden in der Allianz-Arena insgesamt 22.000 Sitze ausgetauscht.