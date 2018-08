Mainfränkische Tourismusbilanz Unterfranken bei Urlaubern immer beliebter

In der mainfränkischen Tourismusbranche zeigt die Tendenz weiterhin nach oben. Die Zahl der Gästeübernachtungen stieg im ersten Halbjahr des laufenden Jahres um 2,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Wie die IHK Würzburg-Schweinfurt am Mittwoch (08.08.18) in einer Pressemitteilung bekannt gab, verzeichnete die Region in den ersten sechs Monaten des Jahres 2018 rund 2,9 Millionen Übernachtungen.

"Damit stiegen die Übernachtungszahlen um 69.000 gegenüber dem Vorjahrszeitraum. Im frankenweiten Vergleich nehmen die mainfränkischen Destinationen damit Spitzenwerte ein." Christian Seynstahl, Referent für Regionalentwicklung bei der IHK Würzburg-Schweinfurt

Nur Nürnberg ist noch besser in Nordbayern

Die nordbayerische Spitzen-Platzierung wird nur von der Städteregion Nürnberg getoppt, wo noch mehr Übernachtungen gezählt worden seien, erklärt Christian Seynstahl, Referent für Regionalentwicklung bei der IHK Würzburg-Schweinfurt.

Rhön ist nordbayerischer "Hotspot"

Als touristische "Hotspots" können die Rhön mit 1,4 Millionen Übernachtungen und das fränkische Weinland mit 1,1 Millionen Übernachtungen betrachtet werden. Dort bringen Kur- und Reha-Angebote sowie Städtetourismus und Weinkultur Besucher in die Region.

Doch auch in den Landkreisen Haßberge, Steigerwald und Spessart wurden Zuwächse von über fünf Prozent erzielt. Dort werde mit Vielfalt und Qualität gepunktet“, so Seynstahl.