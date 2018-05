Unterstützung für Theater und Museen Unterfränkische Kulturprojekte erhalten Finanzspritze

Die unterfränkischen Kulturprojekte erhalten in diesem Jahr knapp 900.000 Euro aus dem bayerischen Kulturfonds. Über die Verteilung der Mittel hat am Mittwoch in München der Ausschuss für Wissenschaft und Kunst im Landtag beraten.