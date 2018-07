Hundstage "Überlebenswichtige" Tipps für die heißeste Zeit des Jahres

Wer sich in der Hitze lange ungeschützt aufhält, läuft Gefahr, viel Flüssigkeit zu verlieren. Starker Flüssigkeitsmangel kann zu Bewusstseinsstörungen bis hin zur Ohnmacht führen. Prof. Dr. Peter Sefrin, Chefarzt der BRK Kreisverbandes Würzburg, empfiehlt: "Bei Hitze unbedingt mehr trinken. Die tägliche Trinkmenge von rund zwei Litern sollte mindestens um einen Liter erhöht werden." Viel Trinken hält den Kreislauf stabil und unterstützt das Schwitzen. Eine Körperfunktion, die vielen unangenehm ist. Schwitzen ist extrem wichtig, um die Körperkerntemperatur konstant zu halten.

Sonnenschutz nicht vergessen

Sich den ganzen Tag in die Sonne zu legen, ist keine gute Idee. Gönnen Sie Ihrer Haut auch mal eine Pause. Zwischen 12 und 15 Uhr strahlt die Sonne am intensivsten. Hautärzte raten, sich in dieser Zeit in den Schatten zu legen. Schmieren Sie sich großzügig und regelmäßig mit Sonnencreme ein. Wasser und Schweiß verringern den Sonnenschutz, daher sollten Sie mehrmals nachcremen. Je sensibler und heller der Hauttyp ist, desto höher sollte der Lichtschutzfaktor sein.

Babys und Kleinkinder vor direktem Sonnenlicht schützen

Vorsicht auch vor der direkten Sonneneinstrahlung. Laut BRK Kreisverband Würzburg dürfen Säuglinge keinesfalls der direkten Sonne ausgesetzt werden. Kleinkinder sowie hellhäutige Menschen sind sehr empfindlich und müssen sich besonders schützen. Deshalb ist der Sonnenhut für kleine Kinder eventuell mit einem Nackenschutz ein Muss, um die Kopfhaut vor der Sonne zu schützen.

Es im Hochsommer mit dem Sport nicht übertreiben

Auch im Sommer muss man auf Sport nicht gänzlich verzichten. Verlegen Sie ihr Fitnessprogramm auf den Morgen oder den Abend. Fachleute raten, nur dann zu trainieren, wenn die Tagestemperatur unter 25 Grad liegt. Denn Sport in der heißen Mittagszeit kann den Kreislauf belasten und einen Sonnenstich begünstigen. Bei der Sportbekleidung sollte man auf atmungsaktives Material achten, dann tut man seinem Körper etwas Gutes: Der Feuchtigkeitstransport beim Schwitzen nach außen wird nicht behindert. Helle Stoffe sind außerdem geeigneter als dunkle, weil sie die Sonnenstrahlen besser reflektieren.

Warnung vor erhöhten Ozonwerten

Steigen die Ozonwerte über die kritische Marke von 180 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft, ist nur leichtes Training angesagt. Ozon ist ein Gas, das die Atemwege reizt und zu Entzündungen der Lungenbläschen führen kann. Empfindliche Menschen reagieren auf erhöhte Ozon-Konzentrationen mit Atemnot, Augenbrennen oder Nasenjucken.

Trinken ist nie verkehrt

Um den Wasserverlust beim Ausdauersport auszugleichen, raten Experten, pro Stunde Training etwa einen Liter Flüssigkeit zu trinken. Am besten geeignet sind Mineralwasser, Fruchtsäfte oder isotonische Getränke, weil sie dem Körper die verbrauchten Mineralstoffe zurückgeben.

Da bei älteren Menschen oft das Durstgefühl verloren geht, haben sie schon unter normalen Umständen kaum eigenen Antrieb zu trinken. Bei Hitze verschärft sich das Problem, denn es wird mehr Flüssigkeit durch Schwitzen ausgeschieden.

Erste Hilfe bei Schwächeanfällen

Kommt es zum Schwächeanfall, heißt es: Schnell handeln! Erste Hinweise für einen Hitzenotfall können Muskelkrämpfe besonders in den Beinen oder ein plötzlicher Kreislaufkollaps sein. Der Betroffene braucht jetzt Schatten und etwas zu trinken. Hier helfen gekühlte, elektrolythaltige Getränke - wie etwa Apfelsaftschorle. Ein Wärmestau lässt sich verhindern, indem überflüssige oder beengende Kleidung geöffnet wird. Für zusätzliche Kühlung sorgen kalte Umschläge und das Zufächeln von Luft. Feuchte Tücher auf Stirn und Nacken bringen erste Erleichterung. Kühle Wadenwickel wirken unterstützend. Das muss solange gemacht werden, bis der Kreislauf sich wieder stabilisiert hat.