Spektakuläre Werbung für Ausstellung Trojanisches Pferd steht mitten in Iphofen

"Heinrich Schliemann -Troja" heißt die Ausstellung, die ab Mitte Juni im Knauf-Museum Iphofen zu sehen sein wird. Um möglichst viele Besucher in die Schau zu locken, haben sich die Macher etwas Großes einfallen lassen – im wahrsten Sinne des Wortes.

Nichts Geringeres als ein Nachbau des Trojanischen Pferdes wird ab dem Vormittag den Marktplatz in Iphofen schmücken. Die hölzerne Skulptur ist über sechs Meter hoch, in seinem Bauch ließen sich theoretisch mehrere Personenunterbringen, sagte Museumsleiter Markus Mergenthaler dem Bayerischen Rundfunk.

Das Pferd werde in einem spektakulären Akt über die eigens dafür gesicherte Bundesstraße gezogen und dann auf dem Marktplatz aufgestellt. Es soll die Ausstellung "Heinrich Schliemann – Troja" ankündigen, die am 15. Juni startet und bis zum 4. November geht.

Keine kleinteiligen Scherben, sondern große Geschichten

Die Ausstellung zeige nach den Worten Mergenthalers einzigartige Objekte, darunter aus dem wertvollen Edelmetallschatz Schliemanns drei Silberkrüge. Sie wanderten immer wieder zwischen Russland und Deutschland hin und her. Als Leihgabe aus dem Museum für Vor- und Frühgeschichte in Berlin kommt auch der Tonscherbenfunk. Das Museum werde aber die Scherben nicht kleinteilig ausstellen. "Wer uns kennt, der weiß, dass wir keine Scherben ausstellen, sonders damit ganze Geschichten erzählen", so Mergenthaler.

Das Leben des Heinrich Schliemann

Etwa 15 Prozent der Ausstellung werden Repliken sein. Der größte Teil sind Originale, die bislang auf keiner Ausstellung außerhalb Berlins zu sehen waren. Die Schau will mit der Ausgrabung im vermeintlichen Troja die Person Heinrich Schliemanns (1822 bis 1890) vorstellen und beleuchtet seine verschiedenen Lebensphasen – dazu gehört seine Station in St. Petersburg ebenso wie sein spannungsreiches Eheleben.