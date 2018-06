Turbojahr im Weinberg Fränkische Winzer vor großen Herausforderungen

Beim Wein ist aber im Gegensatz zu vielen Feldfrüchten das nötige Wasser noch ausreichend vorhanden, weil Reben Tiefwurzler sind, erklärt Andreas Göpfert vom fränkischen Weinbauverband mit Sitz in Würzburg auf Anfrage des BR.

Alles viel früher als sonst

Deutlich unterschiedlich - einige Wochen vor dem langjährigen Mittel - zeigen sich die Rebstöcke. Die Vegetationsentwicklung sei demnach je nach Lage zwei bis drei Wochen voraus. Viel Laubarbeit, viel Grünschnitt in ungewöhnlich kurzer Zeit heiße das aktuell für die Winzer, so Göpfert. Von der Blüte bis zur Ernte rechne man im Weinbau eigentlich 100 Tage. Mit einem unverbindlichen Blick in die Glaskugel sagt Göpfert: Diese früheste Blüte, an die er sich erinnern kann (schon Anfang Juni beendet), könnte eventuell die früheste Lese (Anfang September) nach sich ziehen. Er wisse jedenfalls von Winzern, sagt Göpfert, die schon überlegten, ihren Urlaub nach vorzuverlegen.