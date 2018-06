Reparierte Leitung Trinkwasserversorgung in Hösbach wieder hergestellt

Die Ortsteile Feldkahl und Rottenberg werden wieder versorgt. Die Reparatur der Trinkwasserleitung war gestern schon gegen 21.30 Uhr abgeschlossen.

Danach musste die Trinkwasserleitung wieder befüllt werden. Die Befüllung war dann am frühen Morgen gegen 5.00 Uhr abgeschlossen, seitdem steht der Bevölkerung wieder Trinkwasser zur Verfügung.

Notfallversorgung war eingerichtet

Ursache für den Ausfall der Trinkwasserversorgung ist ein Wasserrohrbruch in der Hauptwasserleitung. Über das Wochenende waren Wasserabgabestellen in Feldkahl bei der ehemaligen Kelterei Stenger und in Rottenberg am Feuerwehrgerätehaus eingerichtet. Die Bevölkerung konnte dort kostenlos Trinkwasser und Brauchwasser abholen.