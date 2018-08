Wohl keine Straftat Toter aus Baggersee bei Volkach identifiziert

Die tote Person, die in der vergangenen Woche von Kanufahrern in einem Baggersee zwischen Volkach und Fahr am Main entdeckt wurde, ist inzwischen identifiziert. Es handelt sich um einen 53-jährigen gebürtigen Schweinfurter.