Heimniederlage vor Rekordkulisse Tischtennis-Bundesliga: Bad Königshofen ohne Chance gegen Düsseldorf

In der 1. Tischtennis-Bundesliga hat Neuling Bad Königshofen gegen Rekordmeister Borussia Düsseldorf eine klare Heimniederlage kassiert. Das 0:3 war dennoch ein Höhepunkt in der Tischtennis-Historie der Grabfelder.

Die Vorzeichen dieser Begegnung im Bundesliga-Tischtennis konnten unterschiedlicher nicht sein: Hier der Liga-Neuling Bad Königshofen, mit dem kleinsten Etat der Liga und einer blutjungen Mannschaft, dort das Team von Borussia Düsseldorf - 29-facher Deutscher Meister, sechsmaliger Europacup-Sieger und vierfacher Champions-League-Sieger. Und im Gegensatz zum Hinspiel, wo die Grabfelder sensationell in Düsseldorf gewinnen konnten, ließen die Düsseldorfer am Sonntag 18.03.18) nichts anbrennen: 0:3 hieß es am Ende für den amtierenden Deutschen Meister.

Höchste Saisonniederlage gegen Rekordmeister Düsseldorf

Eine Rekordniederlage vor Rekordkulisse war es am Ende. Vor 1.260 Zuschauern kassierte Bad Königshofen im letzten Heimspiel der Saison die höchste Niederlage seit dem Aufstieg in die 1. Liga. In allen drei Partien am Tisch durften das Heimteam nur einige Male kurz an einer erneuten Sensation schnuppern. Darko Jorgic unterlag im Eröffnungseinzel dem Österreicher Stefan Fegerl mit 1:3. Mizuki Oikawa unterlag dem neuen schwedischen Meister Kristian Karlsson hauchdünn mit 2:3. Das Bad Königshöfer Eigengewächs Kilian Ort war einer 2:0-Satzführung nahe, unterlag aber dem Schweden Anton Källberg letztlich mit 1:3.

Das Tischtennis-Abenteuer in Bad Königshofen geht weiter

Mit dem Sieg Düsseldorf Platz 1 vor dem Final Four sicher. Aufsteiger Bad Königshofen dagegen steht derzeit auf dem vorletzten Tabellenplatz. Aber das Abenteuer Tischtennis-Bundesliga geht dennoch mit Sicherheit weiter. Weil die Liga kommende Saison aufgestockt wird, kann Bad Königshofen in dieser Saison nicht absteigen.