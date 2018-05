Landesgartenschau Würzburg Selbstversuch: Wie lebt es sich in einem Mini-Haus?

Wohnzimmer, Küche, Schlafzimmer, Bad, Esszimmer – verteilt auf knapp 50 Quadratmetern. So groß ist das Reich, das BR-Reporterin Nathalie Bachmann für rund 24 Stunden beziehen wird.

Liveblog Selbstversuch - Wohnen im Tiny House

Von Unwichtigem trennen

Das Besondere: Es handelt sich um keine Wohnung, sondern um ein freistehendes Haus. "Tiny Houses" heißen diese Mini-Häuser, die dem Bewohner alles bieten sollen, was er braucht. Klar ist: Wer das Wohnen auf 50 Quadratmeter oder noch weniger reduziert, muss sich von vielem trennen – was ja auch positiv sein kann. Eben: Sein Leben entrümpeln.

Wohnform der Zukunft

Mini-Haus auf der Landesgartenschau in Würzburg

Gleichzeitig gelten die Tiny Houses als Wohnform der Zukunft: Die Häuser können relativ schnell auf einem Lkw von A nach B transportiert werden und sind somit flexibel. Zudem brauchen sie nicht viel Platz, können ohne viel Vorarbeit auf- und auch wieder abgebaut werden. Am Ende hat man ein Eigenheim, das zwar relativ klein ist – aber dadurch auch deutlich weniger kostet. Und wer will, kann die Einrichtung gleich mitkaufen. Praktisch eigentlich. Aber kann ein Mensch auf Dauer wirklich auf so einer kleinen Fläche leben? Bietet so ein Mini-Haus genügend Platz und Komfort? Oder muss man auf Vieles verzichten?