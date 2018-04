Fußball-Regionalliga Timo Wenzel ab Juli neuer Trainer des FC Schweinfurt 05

Der neue Trainer von Fußball-Regionalligist FC Schweinfurt 05 heißt Timo Wenzel. Der 38-Jährige wurde heute offiziell vorgestellt und tritt seinen Posten zum Beginn der neuen Saison an. Wenzel hat unter anderem als Profi für Stuttgart und Kaiserslautern Bundesliga gespielt.

Wenzel hat sich mit dem FC Schweinfurt 05 auf einen Einjahresvertrag mit einer Option geeinigt. Diese hängt vom Erreichen sportlicher Ziele ab. Der bisherige Trainer Gerd Klaus wird sportlicher Leiter. Laut Markus Wolf, dem Vorsitzenden des FC Schweinfurt 05, war Timo Wenzel von Anfang an "einer der Kandidaten". Wenzel tritt am 1. Juni seine zweite Station als Trainer an. Bis Juli 2017 trainierte er die zweite Mannschaft der Sportvereinigung 07 Elversberg e. V.

Was die Saison 2018/19 angeht, so zeigt sich Markus Wolf zuversichtlich: "Ich habe viel aus der Vergangenheit gelernt. Ich weiß, was die Mannschaft kann. Ich denke, dass wir das Potenzial haben, oben mit zu spielen." Zwei Spieler werden den Verein zum Saisonende verlassen. Vier bis fünf neue Spieler sollen neu verpflichtet werden.