Angriff mit Messer und Fäusten Sulzfeld am Main: Mann nach Messerattacke gegen Ex-Frau in Haft

Nach einer Messerattacke gegen die Ex-Frau und deren neuen Lebensgefährten in Sulzfeld am Main sitzt ein 46-jähriger Mann unter anderem wegen versuchten Mordes in Untersuchungshaft. Wie die Polizei am Montag (25.06.18) mitteilt, habe sich die Attacke am Freitagabend (22.06.18) zugetragen. Der 46-Jährige aus Kitzingen sei in das Sulzfelder Mehrfamilienhaus eingedrungen, in dem seine Ex-Frau mittlerweile wohnt, und sei dann völlig ausgerastet.

Türe eingetreten und Schwiegervater mit Fäusten attackiert

Zunächst soll der Mann die Türe des Sulzfelder Mehrfamilienhauses eingetreten haben. Dort hat er nach bisherigem Ermittlungsstand der Polizei den künftigen Schwiegervater seiner Ex-Frau angetroffen und sofort begonnen, mit Fäusten auf ihn einzuschlagen. Anschließend soll auf der Suche nach seiner Ex-Frau ihren neuen Lebensgefährten angetroffen und auf diesen eingeschlagen haben. Dann habe er versucht, mit einem Messer auf seinen Nebenbuhler einzustechen. Das Opfer erlitt Verletzungen an Oberarm und im Gesicht.

Angriff in Sulzfeld: Mann aus Kitzingen sticht auf Ex-Frau ein

Die Ex-Frau des Angreifers kam hinzu. Der 46-Jährige ließ nach Angaben der Polizei von seinem Kontrahenten ab, wandte sich der Frau zu, attackierte diese ebenfalls mit dem Messer und versuchte, auf ihren Oberkörper einzustechen. Die 42-Jährige wurde durch die Messerstiche und Schnitte an den Händen verletzt. Die Frau setzte sich erheblich zur Wehr, ergriff die Flucht und rannte aus dem Haus. Die Kinder der verletzten Frau waren zur Tatzeit anwesend und befanden sich in einem Nebenraum.

Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl wegen versuchten Mordes

Der 46-Jährige verließ das Haus und wurde wenig später von einer Polizeistreife widerstandslos festgenommen. Das verletzte Paar kam nach der medizinischen Erstversorgung in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm noch in der Nacht die Ermittlungen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg kam der Tatverdächtige vor einen Ermittlungsrichter, der Haftbefehl erließ - unter anderem wegen versuchten Mordes, gefährlicher Körperverletzung und Hausfriedensbruch. Der Beschuldigte sitzt inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt.