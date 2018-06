Oberleitung gerissen Zugverkehr am Würzburger Hauptbahnhof läuft langsam wieder an

Am Würzburger Hauptbahnhof ist am Sonntag kurz nach 17 Uhr eine Oberleitung gerissen. Etwa zwei Stunden lang war der Bahnhof gesperrt. Inzwischen läuft der Verkehr wieder an. Würzburg ist ein ICE-Knotenpunkt.

Die ersten Züge am Würzburger Hauptbahnhof fahren wieder. Aufgrund der gerissenen Oberleitung mussten Fahrgäste eine Stunde lang in einem ICE ausharren.

Der Fernverkehr wird großräumig umgeleitet. Der Nahverkehr endet laut Bahn vorzeitig: Regionalexpresse aus Erfurt/Bad Kissingen wenden in Schweinfurt, Reegionalexpresse aus Stuttgart wenden in Geroldshausen, Regionalbahnen aus Treuchtlingen wenden in Winterhausen, Regionalbahnen aus Bamberg wenden in Rottendorf, Regionalbahnen aus Jossa und Regionalexpresse Frankfurt - Würzburg wenden in Retzbach-Zellingen. Dazwischen verkehren Busse.

Auf allen Strecken muss weiterhin mit Verzögerungen gerechnet werden. Auch kann es weiterhin zu Zugausfällen und zum vorzeitigen Wenden von Zügen kommen.

Bereits am 6. Mai hatte eine abgerissene Oberleitung am Würzburger Hauptbahnhof erhebliche Störungen verursacht. Auf Gleis 6 war eine Oberleitung gerissen und auf einen einfahrenden ICE gefallen. Die Störung konnte noch am gleichen Tag wieder behoben werden.