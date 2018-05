Stadtjubiläum Tausend Stimmen für Zeil

Zeil am Main feiert heuer seinen 1.000 Geburtstag. Ein erster Höhepunkt des Jubiläums findet am Samstag auf dem Marktplatz statt. 1.000 Menschen singen eine eigens kombinierte Stadthymne für 1.000 Jahre am Main.

Von: Eberhard Schellenberger