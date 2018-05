Behördenverlagerung Planungsauftrag für Neubau des Staatsarchivs in Kitzingen

Der Umzug des Staatsarchivs von Würzburg nach Kitzingen wird konkreter: Der Planungsauftrag hierfür wurde nun erteilt. Das Archiv entsteht auf dem 8.500 Quadratmeter großen sogenannten "Deuster-Areal" in Kitzingen. Im Staatsarchiv Kitzingen sollen künftig 17 Beschäftigte arbeiten.

Es ist der nächste Schritt hin zu einem Umzug und Neubau des Staatsarchivs in Kitzingen. Den Planungsauftrag dafür hat jetzt die staatliche Bauverwaltung erteilt, teilte am Mittwoch das Finanzministerium mit. Das Archiv entsteht auf dem 8.500 Quadratmeter großen sogenannten "Deuster-Areal" in Kitzingen, das der Freistaat im vergangenen Juli gekauft hat. Voraussichtlich Ende des Jahres soll ein EU-weiter Planungswettbewerb durch die Staatsbauverwaltung folgen. Im Anschluss daran muss noch der Haushaltsausschuss des Bayerischen Landtags der Planung zustimmen.

"Wir stärken mit dem Staatsarchiv den Behördenstandort Kitzingen nachhaltig." Finanzminister Albert Füracker

Sobald das neue Staatsarchiv fertiggestellt ist, zieht es vom Nordflügel der Würzburger Residenz und der Festung Marienberg nach Kitzingen um. Nach der Verlagerung befinden sich künftig alle acht Millionen Archivalien an einem Ort. Im Staatsarchiv Kitzingen sollen künftig 17 Beschäftigte arbeiten.