Fund in Schweinfurt Sprengstoff: LKA prüft extremistischen Hintergrund

Die Staatsschutzabteilung des LKA sei in die Ermittlungen eingebunden, heißt es vom LKA. Mehr als 30 Liter verschiedener Chemikalien und circa ein Kilogramm selbst hergestellter Sprengstoff waren in der Wohnung sichergestellt und anschließend vernichtet worden. Die Materialien wurden in der Wohnung einer 30-Jährigen sowie einem dazugehörigen Keller gefunden. Weitere Stoffe waren in einem anderen Kellerabteil des Wohnblocks versteckt. In dem Mietshaus sind unter anderem Obdachlose untergebracht.

Verdächtiger wird Ermittlungsrichter vorgeführt

Derzeit sei nur noch ein 35-Jähriger Mann in Polizeigewahrsam, erklärte das LKA. Er hatte sich gestern Nachmittag an der Absperrung der Polizei gemeldet und angegeben, dass die aufgefundenen Stoffe ihm gehören. Laut LKA wird er heute dem Ermittlungsrichtern vorgeführt.

Festgenommene sind deutsche Staatsbürger

Bei den vorläufig Festgenommenen, die nach Auskunft der Polizei alle die deutsche Staatsangehörigkeit haben, handelt es sich um die 30-jährige Wohnungsbesitzerin und ihren 32 Jahre alten Bruder, der ebenfalls in Schweinfurt wohnt. Zudem wurde ein 34-Jähriger festgenommen, in dessen Kellerabteil auf dem Anwesen der 35-Jährige Chemikalien und Sprengmittel versteckt haben soll. Auch er ist wieder auf freiem Fuß.