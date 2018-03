LKA prüft extremistisches Motiv Sprengstoff in Schweinfurt war hochexplosiv

Nach dem Fund von Chemikalien und Sprengstoff in einem Schweinfurter Mietshaus wird ermittelt, ob es Anhaltspunkte für eine geplante extremistische Tat gibt. Das teilte das Bayerische Landeskriminalamt (LKA) dem Bayerischen Rundfunk mit.

"Es könnte ein extremistisches Tatmotiv vorliegen," sagte Ludwig Waldinger vom Bayerischen Landeskriminalamtes dem Bayerischen Rundfunk. "Momentan haben wir dazu keine Anhaltspunkte, aber wir können es auch noch nicht ausschließen".

Es sei aber auch möglich, dass der 35-jährige Tatverdächtige andere Straftaten begehen wollte, z.B. mit dem Sprengstoff Geldautomaten in die Luft zu sprengen. Oder aber, der Mann habe einfach nur eine Affinität zu Sprengmitteln gehabt. Man stünde erst am Anfang der Ermittlungen, so Waldinger.

Tatverdächtiger wird Ermittlungsrichter vorgeführt

Der 35-jährige Tatverdächtige wird laut LKA momentan dem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt. Laut LKA ist er kein Obdachloser, kommt aber aus dem sozialschwachen Milieu. Der Deutsche war gestern, als die Polizei das Gebäude abgesperrt hatte, an die Absperrung getreten und hatte gesagt, dass die Chemikalien und der Sprengstoff ihm gehören. Daraufhin wurde er festgenommen.

In insgesamt drei Wohnungen und drei dazugehörigen Kellerabteilen wurden verdächtige Stoffe gefunden: Einerseits beim 35-Jährigen selbst, aber auch in der Wohnung und im Kellerabteil einer 30-Jährigen und eines 34-Jährigen. Die beiden leben ebenfalls in der Obdachlosen- und Sozialunterkunft. Die beiden sowie der Bruder der 30-Jährigen wurden anfangs ebenfalls festgenommen, befinden sich aber mittlerweile wieder auf freiem Fuß.

Erste Tests deuten auf Sprengstoff TATP

Dennoch wird gegen sie ein Strafverfahren laufen, weil sie ihre Wohnungen zur Lagerung von Chemikalien und Sprengstoff zur Verfügung gestellt hatten oder davon wussten. Laut LKA ergaben die ersten Tests, dass es sich bei dem Sprengstoff um TATP handeln könnte. TATP ist ein hochexplosiver, sehr empfindlicher Stoff. Er reagiert schon auf Schläge oder auf Reibung, man braucht nicht mal einen Zünder um eine Explosion auszulösen.

"Verheerende Auswirkungen möglich"

"Schon bei der kleinsten Berührung kann er verheerende Auswirkungen haben", so Waldinger. Zudem fanden die Ermittler mehr als 30 Liter an verschiedenen Chemikalien. "Jede einzelne für sich ist harmlos, wenn man sie mischt, kann man aber daraus sehr hoch explosiven Sprengstoff herstellen", so Waldinger.

Nun werden zunächst die Chemikalien chemisch genau im Labor untersucht, gestern wurden laut Waldinger nur erste Tests gemacht. Ihre genaue Zusammensetzung ist aber wohl noch unklar. Außerdem werden alle sichergestellten Gegenstände aus den Wohnungen ausgewerten. Auch das Umfeld des 35-Jährigen sowie seiner drei Bekannten wird genau durchleutet.