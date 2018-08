Sommerserie Ferientipp: Märchensonntag in Steinau

"Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter" – unter diesem Motto findet am 5. August 2018 der 17. Steinauer Märchensonntag statt. Das Familienfest lädt unter dem Thema "Rapunzel" Groß und Klein nach Steinau an der Straße ein.













Märchensonntag Steinau Steinau an der Straße ist auch als Brüder-Grimm-Stadt bekannt, da die Märchenautoren dort ihre Kindheit verbracht haben. Ein mal im Jahr, am ersten Sonntag im August, lädt Steinau zum Märchensonntag in die Altstadt ein. Das Familienfest steht stets unter dem Motto eines Märchens der Brüder Grimm.

Am 5. August 2018 lädt der Märchensonntag in der Altstadt von Steinau an der Straße von 10 bis 18 Uhr Kinder und Erwachsene ein, in die Welt des Grimmschen Märchens "Rapunzel" einzutauchen. Die Stadt im hessischen Main-Kinzig-Kreis, in der die Gebrüder Grimm ihre Kindheit verbrachten, veranstaltet das große Märchenfest jährlich zum ersten Sonntag im August.

Das Fest beginnt um 10 Uhr mit einem Gottesdienst in der Katharinenkirche, ab 11 Uhr wird vor dem Rathaus das bunte Treiben in der Altstadt eröffnet. Kräuterfrauen, Feen, Märchenerzähler und Musikanten spazieren dann durch die Straßen.

Highlights der Veranstaltung sind ein Theaterstück und eine Ballettaufführung des Märchens. Zudem werden zahlreiche Aktivitäten für Kinder geboten, wie etwa Kinderschminken, Mitmachmärchen und Ponyreiten, aber auch Bogenschießen, Hüpfburg, Kinderkarussell und Puppentheater. Für das leibliche Wohl sorgen Steinauer Vereine und Gaststätten, eingekauft werden kann bei den vielen Kunsthandwerkerständen.

Der Eintritt beträgt für Erwachsene 5€, Eintritt für Kinder ist kostenlos.

Familienpark Steinau

Nicht nur am Märchensonntag ist Steinau ein beliebtes Ausflugsziel. Viele Gäste, auch aus Aschaffenburg und Schweinfurt, kommen extra angereist für den Familien-Erlebnispark. Der etwa 25 Hektar große Park liegt am Berg und bietet einen schönen Ausblick über das Kinzigtal und zahlreiche Attraktionen in der Natur. Zwischen Blumenbeeten und Streichelzoo kann gegrillt und entspannt werden. Kinder können sich im Räuberwald, beim Wasserbob oder im neuen Indoor-Spielplatz austoben. Das Herzstück des Parks ist die Sommerrodelbahn Spessartflitzer, die vorbei an den Attraktionen rund 850 Meter ins Tal hinunterfährt.

Outdoor-Aktivitäten in Steinau

Wer nach etwas mehr Action sucht, wird in Steinau ebenfalls fündig: Im Europa-Kletterwald Steinau kann nach Lust und Laune geklettert werden. Der Kletterpark beherbergt mit 800 Metern eine der längsten Seilrutschen in Europa. Und auch Entdecker kommen auf ihre Kosten, die Tropfsteinhöhle "Teufelshöhle" bietet ein außergewöhnliches Naturschauspiel. Führungen finden täglich statt.