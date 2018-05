"Hören, was die Menschen in Bayern bewegt" Söders erste Bürgersprechstunde in Unterfranken

Nach knapp zweieinhalb Monaten im Amt sucht Ministerpräsident Markus Söder das Gespräch mit den Bürgern im Freistaat. Er wolle aus erster Hand hören, was die Menschen in Bayern bewege. Die erste Bürgersprechstunde ist am 4. Juni in Würzburg geplant.

"Wir wollen aus erster Hand hören, was die Menschen in Bayern bewegt. Deshalb werden wir in jedem Regierungsbezirk eine Bürgersprechstunde anbieten", sagte Söder am Dienstag in München. Seine erste Bürgersprechstunde findet in Würzburg bei der Regierung von Unterfranken statt.

Anmeldung vorab erforderlich

Die Gespräche sind nicht öffentlich. Interessierte Bürger können nicht spontan das Gespräch mit Söder suchen und ihm ihre Anliegen, Sorgen und Wünsche schildern, sondern müssen vorab einen Termin beim Bürgerbeauftragten der Staatsregierung, Klaus Holetschek, vereinbaren.