Hoch hinaus Seilbahnen für Unterfranken

Dem Bayerischen Rundfunk sagte Altrichter heute (25.05.2018), mit der Rhönklink AG werden bereits Gespräche über das Projekt geführt. Wie weitere Beispiele in Deutschland zeigen, gäbe es bereits interessante Konstruktionen, etwa in Berlin oder in Karlsruhe.

Seilbahn für Krankenhausbesucher

Rhön Klinikum

Die Seilbahn soll nicht primär die Patienten ansprechen. Diese fahren direkt mit dem Auto zum Rhönklinikum. Sie soll ein Angebot für Besucher sein. Diese könnten dann mit der Seilbahn spontan ins Stadtzentrum gelangen. Das Rhönklinikum liegt auf einem Hügel oberhalb der Stadt und ist derzeit per Anfahrtsweg durch kleine Orte zu erreichen. Die Fahrzeit beträgt etwa 15 bis 20 Minuten zwischen Campus und Stadt. Wie genau die Route verlaufen soll, das möchte Bürgermeister Altrichter noch für sich behalten. Der Stadtrat und die Rhön Klinkum AG sollen zuvor informiert werden.

Auch Würzburg diskutiert Seilbahn

Festung Marienberg

Für einen besseren Zugang zur Würzburger Festung Marienberg hat sich der Leiter des Frankenmuseums, Erich Schneider, ausgesprochen. Dem Bayerischen Rundfunk gegenüber beklagte er die derzeitig geringe Besucherzahl des Museums. Einen Anteil von etwa 40 Prozent machen derzeit Schulkinder aus, die in das Museum kommen. Das sage schon genug darüber aus, wie niedrig der Anteil der Touristen sei. Die Festung sei eine Burg, die Eroberung abwehre und so sei sie auch gebaut. Dementsprechend hinderlich seien die Zugänge.

Der Burgweg sei eine enge Straße und im Winter schwierig zu befahren. Der Fußweg über die Treppen sei anstrengend. Der Wanderweg über die Weinberge sei zwar wunderschön aber zu lang. Schneider kann sich eine Seilbahn vorstellen, die ihren Haltepunkt in Nähe der Alten Mainbrücke, etwa beim Spitäle habe - dort wo Touristen einen Schoppen trinken und sich spontan zu einem Besuch der Festung entscheiden könnten. Es gäbe Beispiele in ganz Europa, wo solche Projekte ästhetisch geglückt seien. Das Museumsgut läge derzeit brach und es sei abzusehen, dass es in Zukunft nicht besser werde.

Stadtbild wird gefährdet

So hätte ein Glasaufzug an der Festung aussehen können.

Der Würzburger Stadtrat Willi Dürrnagel (CSU) sieht eine Seilbahn als „Illusion“, da sie verträglich mit dem Stadtbild sein müsse. Dem Bayerischen Rundfunk sagte er, ebenso illusionär sei eine Schienenbahn, beide würden das Stadtbild stark verändern. Rhön-Grabfeld-Landrat Thomas Habermann (CSU) hatte vor vier Jahren sogar vorgeschlagen, an der Festung Marienberg einen Riesen-Glasaufzug zu bauen, um das Würzburger Wahrzeichen für Touristen besser erreichbar sein. Auch dieses Konzept wurde nicht weiter verfolgt.

Willi Dürrnagel, langjähriger Sprecher des Initiativkreises zur Erhaltung historischer Denkmäler, betont, dass er grundsätzlich offen für eine gute und stadtbildverträgliche Lösung sei. Außerdem sei das Museum in der Festung ein Landesmuseum und deswegen sei der Freistaat zuständig. Bayern habe aber bislang abgelehnt, sich finanziell an solchen Projekten zu beteiligen. Die niedrige Besucherzahl des Museums sei aber auch hausgemacht.

Er habe als Stadtrat mehrfach eine bessere Busverbindung vorgeschlagen. Wenn Fremde an der Alten Mainbrücke ankämen, dann müsste von da ab etwa alle 30 Minuten ein Bus auf die Festung fahren. Solch eine Linie würde die Stadt nicht viel kosten und wäre sofort umsetzbar. Derzeit gibt es noch nicht einmal ein Hinweisschild, wo ein Bus zur Festung fahre, sagte Dürrnagel.

Auch für den Schwanberg im Landkreis Kitzingen wird über eine Seilbahn als Zugangsalternative nachgedacht.