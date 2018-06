"Draft" in Profi-Liga der USA Schweinfurter Eishockeytalent Dominik Bokk auf dem Sprung in die NHL

Der Schweinfurter Eishockey-Spieler Dominik Bokk steht kurz vor dem Sprung in die nordamerikanische Profiliga NHL. Am Freitagabend (22.06.18, Ortszeit Dallas, Texas) picken sich die Profiteams der weltbesten Liga die größten Talente für die kommende Saison aus. Und die Chancen beim sogenannten Draft stehen gut für den 18-jährigen Unterfranken.

Karrierebeginn beim Schweinfurter Eislauf- und Rollschuhverein

Dominik Bokk gilt als ein riesiges Talent. Beim Eislauf- und Rollschuhverein (ERV) in seiner Geburtsstadt Schweinfurt hat er mit dem Sport begonnen. Über die Jugendmannschaft des renommierten Kölner EC ging es dann in die Erste Liga nach Schweden (Växjo Lakers). Im Nachwuchsbereich spielte Bokk für die Deutsche Nationalmannschaft bei der U18-Weltmeisterschaft 2017, wo er Torschützenkönig des Turniers wurde, und bei der U20-WM 2018.

"Draft" in der NHL: Dominik Bokk steht in der ersten Reihe

In der Saison 2016/17 spielte Dominik Bokk für den Kölner EC in der Deutschen Nachwuchsliga. Ihm gelangen 39 Tore in 45 Spielen. Außerdem gab er 39 Torvorlagen. Am Ende dieser überragenden Saison wurde er zum Stürmer des Jahres in der Nachwuchsliga gewählt. Im Vorfeld des anstehenden "Drafts" haben sich fast alle nordamerikanischen Profiteams nach dem Schweinfurter erkundigt. Deshalb sind seine Chancen gut, bereits in der ersten Runde ausgewählt zu werden. Eine Ehre, die nur den größten Talenten vorbehalten ist. Vor Bokk haben das nur fünf deutsche Eishockeyspieler geschafft.

Technisch starkes Eishockeytalent mit schnellen Kufen

Der Fachzeitschrift "Eishockeynews" sagte Dominik Bokk: "Ich will unbedingt in Runde eins gedraftet werden, das ist einfach das Beste, was es gibt. " Bokk wurde am 2. März 2000 in Schweinfurt geboren, er ist 1,85 Meter groß und 81 Kilo schwer. Er gilt als schneller und technisch starker Stürmer sowie als hervorragender Schlittschuhläufer.