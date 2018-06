In Amerika "gedraftet" Schweinfurter Domink Bokk schafft Sprung in NHL

Dominik Bokk aus Schweinfurt hat die Möglichkeit, künftig in der ersten Eishockeyliga in den USA zu spielen. Beim sogenannten NHL-Draft am Freitagabend wählten die "St. Louis Blues" den 18-Jährigen aus.

Die NHL-Mannschaft sicherte sich damit die Zugriffsrechte auf den Schweinfurter Spieler, wenn er den Verein wechseln möchte. Bislang ist Bokk noch bei den "Växjö Lakers" und spielt in der höchsten Eishockeyliga in Schweden. Dominik Bokk sagte laut einer NHL-Internetseite, dass er noch ein Jahr in Schweden bleiben wolle. Martin Reichert, der Trainer der "Hassfurt Hawks", der Dominik Bokk als 12-Jährigen in Schweinfurt trainierte, sagte auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks, es sei "keine schlechte Idee, noch ein Jahr in Schweden Spielerfahrung zu sammeln".

Bokk: "Ein Traum in Erfüllung gegangen"

Dominik Bokk ist der fünfte deutsche Spieler insgesamt und der erste seit vier Jahren, der bereits in der Auftaktrunde "gedrafted" wurde. Vor ihm war das zuletzt Leon Draisaitl gelungen. Ihn hatten die "Edmonton Oilers" im Jahr 2014 an dritter Stelle gezogen. Gegenüber der NHL-Internetseite sagte Bokk, dass er nach der Entscheidung der "St. Louis Blues" überglücklich sei. Für ihn sei ein Traum in Erfüllung gegangen.

Vor seinem Wechsel nach Schweden spielte Dominik Bokk in Köln.