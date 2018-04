Nach Festnahme Schweinfurt: Mutmaßlicher Autokratzer verweigert die Aussage

Ein 24-jähriger Student aus dem Raum Würzburg steht unter Verdacht, für eine Serie mit mehr als 1.200 verkratzten Autos verantwortlich zu sein. In der Nacht zum Donnerstag war er in seinem Studienort Schweinfurt festgenommen worden. Äußern will sich der mutmaßliche Täter bisher nicht.

Von: Barbara Markus