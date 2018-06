Vakante Stelle neu besetzt Schulleiter wechselt vom Gymnasium Gemünden nach Karlstadt

Die Würfel sind gefallen bei der Besetzung des Schulleiterpostens am Karlstadter Johann-Schöner-Gymnasium. Walter Fronczek wechselt vom Friedrich-List-Gymnasium in Gemünden nach Karlstadt. Für viele eine überraschende Personalie.

Die Nachfolge des vakanten Schulleiterpostens am Karlstadter Johann-Schöner-Gymnasium ist geklärt - und die Überraschung dürfte groß sein: Walter Fronczek, seit 2006 Schulleiter am Friedrich-List-Gymnasium, wird zum 1. August Direktor in Karlstadt. Die Neubesetzung dort wurde notwendig, nachdem die aktuelle Schulleiterin Jutta Merwald nach nur einem Jahr an der Spitze des mehrfach ausgezeichneten mathematisch naturwissenschaftlichen und neusprachlichen Gymnasiums wieder geht.

Scheidende Schulleiterin: Streit um Handynutzung war nicht der Grund

Jutta Merwald benannte familiäre Gründe als Ursache dafür, dass sie einen Antrag auf unbefristete Beurlaubung stellte. Der zurückliegende Streit um die Handynutzung am Gymnasium Karlstadt habe keine Rolle bei ihrer Entscheidung gespielt, hatte Merwald im Gespräch mit dem BR betont. Die Diskussion hatte bundesweit für Aufsehen gesorgt.

Neuer Schulleiter kommt von deutlich kleinerer Schule in Gemünden

Nun kommt also der Philologe Walter Fronczek an das Gymnasium mit derzeit rund 810 Schülern. Fronczek wohnt in Römershag in der Rhön und war zwölf Jahre Schulleiter des überschaubaren Gemündener Gymnasiums mit 409 Schülern. Während das Karlstadter Gymnasium fertig saniert und erweitert ist, steht dem staatlichen Gymnasium in Gemünden eine Generalsanierung bevor.