Dialekt macht Spaß Schülertag am Unterfränkischen Dialektinstitut

Dialekte liegen im Trend und sind nicht nur etwas für Hinterwäldler. Viele erfolgreiche Kabarettisten und Musiker haben zu diesem Imagewandel beigetragen. Und der kommt jetzt auch bei den Jungen an.

Unterfränkische Mundarten versammelt

370 Schülerinnen und Schüler aus Unterfranken hat das Dialektinstitut der Universität Würzburg (UDI) am Dienstag zu Gast gehabt. Die Achtklässler kommen dort zusammen und entdecken unterfränkische Mundarten in ihren verschiedensten Ausprägungen, von der Rhön bis zum Untermain. Das Interesse an Dialekten zu stärken und weiter zu geben ist ein wichtiges Anliegen des vor 15 Jahren gegründeten Instituts. Deshalb steht es in engem Kontakt mit den Schulen in der Region.

Dialekt mit viel Witz

Der diesjährige Dialekttag steht unter dem Motto "Dialekt und Humor". In Vorträgen und Lernzirkeln geben Experten ihr Wissen an die Schüler weiter. Mit viel Witz nähern sich die "Studenten der Dialektologie" ihren und verwandten Mundarten. Zwölf Klassen haben Sketche im Heimatdialekt vorbereitet und tragen diese in einem Wettbewerb vor. Die Gewinner erwarten spannende Sachpreise.

Nächstes Jahr geht´s weiter

Auch im kommenden Jahr wird das UDI wieder einen Dialekttag für Schülerinnen und Schüler veranstalten. Das Motto lautet dann "Dialekt und Comic". Die Anmeldung wird ab Mitte November möglich sein.