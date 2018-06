Basketball S.Oliver Würzburg verpflichtet Schützen Jordan Hulls

Jordan Hulls hat sich in den letzten Jahren einen Namen als einer der treffsichersten Schützen in der Basketball-Bundesliga gemacht. In der vergangenen Saison traf der 28-jährige US-Amerikaner mehr als die Hälfte seiner Würfe von jenseits der Dreierlinie – ein absoluter Topwert. Insgesamt schaffte er im Schnitt pro Spiel 15,5 Punkte, 4,2 Assists und 1,2 Ballgewinne. Außerdem verfehlte er von der Freiwurflinie in der gesamten Saison nur zweimal das Ziel. Und das bei 87 Versuchen.

Sportliche Laufbahn

Jordan Hulls stammt aus Bloomington/Indiana und absolvierte seine College-Zeit heimatnah bei den Hoosiers der Indiana University, mit denen er in der Finalrunde um die NCAA-Meisterschaft zweimal die Runde der besten 16 Teams erreichte. Seine Profi-Karriere begann 2013/2014 beim polnischen Erstligisten Energa Czarni Slupsk, danach gewann Jordan Hulls mit Sigal Pristina (Kosovo) die Balkan-Liga (2015) und erreichte mit Hubo Limburg United das Halbfinale in Belgien (2016).