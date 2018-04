Klostersanierung kommt voran Richtfest an der Hammelburger Musikakademie

An der Bayerischen Musikakademie Hammelburg wird Richtfest gefeiert. Der Rohbau der im Sommer begonnenen Baumaßnahme ist fertig, die Generalsanierung des ehemaligen Franziskanerklosters kommt voran.

Der Rohbau ist fertig, nun steht an der Bayerischen Musikakademie Hammelburg das Richtfest an. Im Rahmen der Feierstunde am Freitag (20.04.18) wurde auch ein Grundstein mit Zeitkapsel verlegt. Bayerns neue Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst Marion Kiechle steuerte ein Grußwort bei. Kiechle sagte:

"Ein lebendiges, pulsierendes kulturelles Zentrum für Musikliebhaber aus der Region und darüber hinaus - das ist die Bayerische Musikakademie in Hammelburg. Als musikalische Tankstelle, als Kompetenzort und Impulsgeber ist sie von großer Bedeutung für die bayerische Kulturlandschaft." Marion Kiechle, Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst

Profi-Tonstudio kommt in ehemaliges Kloster

Für knapp zehn Millionen Euro wird das ehemalige "Franziskanerkloster Altstadt" in Hammelburg generalsaniert und für die Zwecke der Bayerischen Musikakademie umgebaut. Es entstehen unter anderem neue Übernachtungszimmer, Übungsräume und ein professionelles Tonstudio. Auch ein neuer Küchenbereich wird eingerichtet. Der Speisesaal kommt in den Klosterinnenhof, der dafür überdacht wird. Spatenstich für die große Baumaßnahme war im Juni 2017. Zwei Jahre Bauzeit sind veranschlagt, die Kosten trägt der Freistaat Bayern.

Schrittweise Erweiterung der Hammelburger Musikakademie

Schon seit ihrer Gründung 1980 hatte die Bayerische Musikakademie Hammelburg Räume des Klostergebäudes genutzt. Das heutige Hauptgebäude der Akademie mit Konzertsaal und Verwaltungstrakt wurde später in direkter Nachbarschaft auf dem Gelände der früheren Felsenkeller-Brauerei von Hammelburg errichtet und 1990 eröffnet. 2004 folgte ein Anbau mit weiteren Übernachtungsmöglichkeiten, Übungsräumen und einem Kammermusiksaal. Bereits in den Jahren 2007/2008 wurde der von der Musikakademie genutzte Flügel des Klostergebäudes umgebaut und modernisiert. Nachdem die Franziskaner 2014 das "Kloster Altstadt" aufgaben, übernahm die Musikakademie die Anlage komplett. Nach dem Umbau steht ihr das gesamte Gebäudeensemble zur Verfügung.