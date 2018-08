Fall aus Würzburg Syrer wollte Siebenjährigen zum Kindersoldaten machen

Am Oberlandesgericht München wird das Urteil gegen ein mutmaßliches Mitglied der Terrormiliz IS vermutlich am Donnerstagnachmittag gesporchen. Der 30-jährige Syrer, der sich seit 2012 in Deutschland aufhielt, war 2016 festgenommen worden.