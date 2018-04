Anklage in Schweinfurt Prozessbeginn: drei Überfälle - 20 Euro Beute

Wegen drei Raubüberfällen steht ein Mann ab heute (19.04.18) vor dem Schweinfurter Landgericht. Zunächst soll der Angeklagte im August 2017 mit einer vorgehaltenen Gaspistole eine Sparkassenfiliale in Saal an der Saale (Lkr. Rhön-Grabfeld) überfallen haben. Die dortige Sparkassenmitarbeiterin gab dem Mann laut dem Landgericht Schweinfurt gerade Mal 20 Euro. Danach floh der Täter.

Zwei Raubüberfälle ohne jede Beute

Eine Stunde später soll der Angeklagte eine Bäckerei in Nüdlingen im Landkreis Bad Kissingen überfallen haben, ebenfalls mit vorgehaltener Gaspistole. Das Geschäft musste der Täter allerdings ohne Beute verlassen. Der Angeklagte soll bereits einen Tag vorher versucht haben, die Hypo-Vereinsbank in Bad Kissingen auszurauben. Gegenüber einer Angestellten soll er zunächst von einem Überfall gesprochen haben, dann aber unverrichteter Dinge wieder gegangen sein.

Großfahndung der Polizei

Die Polizei fahndete mit einem Großaufgebot nach dem Täter. Nach der Auswertung von Videoüberwachungsbildern aus der Sparkasse in Saal an der Saale war schnell klar, dass der Mann auch die Bäckerei in Nüdlingen überfallen hatte. Insgesamt sind für den Prozess zwei Verhandlungstage angesetzt.