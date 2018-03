Landtagsabgeordneter vor Gericht Anklage fordert Bewährungsstrafe für Felbinger

Im Betrugsprozess gegen den parteilosen Landtagsabgeordneten Günther Felbinger hat die Münchner Staatsanwaltschaft eine Bewährungsstrafe von zwei Jahren gefordert. Die Anklage regte vor dem Münchner Landgericht außerdem eine Geldauflage in Höhe von 50.000 Euro an.

Günther Felbinger wird vorgeworfen, den bayerischen Landtag mit fingierten Verträgen um knapp 56.000 Euro betrogen zu haben. Der 55-Jährige habe sich bei denjenigen bedient, für die er eigentlich im Parlament sei: den Steuerzahlern, argumentierte der Staatsanwalt. Mit den Scheinverträgen habe sich der Abgeordnete "wie in einem Selbstbedienungsladen bedient". Die Verteidigung forderte ihrerseits eine Haftstrafe von unter einem Jahr auf Bewährung. Die Strafkammer müsse die negativen beruflichen Folgen einer Verurteilung berücksichtigen. Felbinger betonte in seinem Schlusswort, dass er seine Tat außerordentlich bedauere.

Zeuginnen belasteten Felbinger weiter

Am dritten Prozesstag haben zwei Zeuginnen über Verträge und Bezahlungen im Umfeld des Angeklagten berichtet. Die frühere Bezirksgeschäftsführerin der Freien Wähler in Unterfranken sagte auf die Frage der Richterin, ob der mit 400 Euro monatlich vergütete Vertrag zwischen Felbinger und dem Bezirksverband, in dem von der Hilfe bei Sekretariatsaufgaben, Pressearbeit und Bürgeranliegen die Rede ist: "Viele im Verband haben ihn beraten - ehrenamtlich!" Diese Aussage stützt also die Aussage der Staatsanwaltschaft, dass für die zusätzlich vom bayerischen Landtag bezahlten Verträge keine Gegenleistung erbracht wurde.

Unterlagen wurden nur durch Zufall gefunden

Eine Polizeibeamtin berichtete, dass bei der Familie, die in Karlstadt das Büro an Felbinger vermietete, aber Verträge als Mitarbeiter abgeschlossen hatte, die Unterlagen bei einer Durchsuchung eher zufällig in einer Kiste in einer Scheune gefunden wurden, so als ob sie gezielt vorsortiert wurden. Felbinger hätte keine Mietkosten geltend machen können, da diese bereits von der Abgeordnetenpauschale abgedeckt werden, daher die Scheinverträge.

Geständnis zu Prozessauftakt

Beim Auftakt des Strafprozesses vergangene Woche hatte Felbinger bestätigt, dass er zwischen 2009 und 2015 unter anderem Honorarverträge mit Ortsgruppen der Freien Wähler abgeschlossen hatte, ohne Gegenleistungen einzufordern. Die Zahlungen rechnete er zulasten des Landtags ab. Als Motiv gab er an, dass ihm als Vertreter eines ländlichen Wahlkreises höhere Kosten und mehr Reisezeit entstanden seien, als es bei Abgeordneten von städtisch geprägten Regionen der Fall sei.

Der Landtagabgeordnete aus Gemünden ist wegen gewerbsmäßigen Betrugs in fünf Fällen angeklagt. Das Urteil soll am Donnerstag fallen.

Im Januar dieses Jahres trat Felbinger bei den Freien Wählern aus. Die Landtagsfraktion hatte er bereits verlassen, sitzt aber nach wie vor als fraktionsloser Abgeordneter im Maximilianeum.