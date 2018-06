Polizei durchsucht Unterkunft Flüchtling springt aus Fenster - Großeinsatz in der Erstaufnahme in Schweinfurt

Am Dienstag hat es in der Erstaufnahme in Schweinfurt einen größeren Polizeieinsatz gegeben. Dass ein Bewohner aus einem Fenster aus dem zweiten Stock der Einrichtung gesprungen war, hatte Unruhe ausgelöst. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort.