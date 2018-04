Kripo fordert: Chemikalien-Kauf erschweren Die Folgen des Sprengstoff-Funds in Schweinfurt

Nach dem Sprengstoff-Fund am 26. März in einem Haus in Schweinfurt rätseln die Ermittler weiter über die Hintergründe. Unterdessen fordert Martin Auer vom Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK), den Kauf gefährlicher Chemikalien zu erschweren.

Nach dem Sprengstofffund am 26. März in Schweinfurt läuft beim Bayerischen Landeskriminalamt derzeit intensive Detailarbeit. Vor allem das Motiv des 35 Jahre alten Hauptverdächtigen ist noch unklar. Die Ermittler prüfen das gesamte Umfeld, Internet- und Handydaten, Kollegen, Freunde und Bekannte, um eine Verbindung in politische Extrembereiche ausschließen zu können. Neben dem Bayerischen Landeskriminalamt ermittelt auch der Staatsschutz.

Nach Schweinfurter Sprengstoff-Fund: kein Hinweis auf extremistisches Motiv

Bisher gebe es keinerlei Hinweise auf extremistische Kontakte oder Hintergründe, so das Landeskriminalamt in München auf Nachfrage des Bayerischen Rundfunks. Wann die Ermittlungen in dieser Sache abgeschlossen sind, konnte Karl-Heinz Segerer vom LKA nicht sagen. Man wolle einfach absolut sicher sein, bevor man mit Ergebnissen an die Öffentlichkeit gehe und extremistische Kontakte komplett ausschließe.

Bund Deutscher kriminalbeamter: Polizisten haben gute Arbeit geleistet

Polizisten untersuchen Schweinfurter Mehrfamilienhaus auf gefährliche Chemikalien.

Unterdessen hat der stellvertretende Landesvorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter (BDK), Martin Auer aus Würzburg, die Arbeit der Polizisten beim Sprengstoff-Fund von Schweinfurt gelobt. Es sei den Polizisten zu verdanken, dass in Schweinfurt nichts Schlimmeres passiert sei.

"Das war hervorragende Arbeit der Kollegen vor Ort. Dieses TATP ist ein ganz sensibler Stoff, der auf Druck, auf Erschütterung, auf Wärmewirkung reagiert und dann explodieren kann. Es ist nicht ganz vergleichbar mit TNT, aber es geht in die Richtung was die Sprengwirkung angeht. Diese Sprengstoffe werden auch zur Sprengung von Fahrkartenautomaten oder Geldautomaten benutzt." Martin Auer, stellvertretender Landesvorsitzender des Bundes Deutscher Kriminalbeamter (BDK)

Die Polizeibeamten waren am 26. März zur Unterstützung eines Gerichtsvollziehers bei einer Wohnungsräumung ausgerückt. In der Wohnung waren ihnen dann 30 Liter verschiedener Chemikalien aufgefallen. Außerdem lagerten dort noch andere Materialien, die zur Herstellung von Sprengstoff und Rohrbomben geeignet sind. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um Substanzen zur Herstellung von TATP handelt, einem hochsensiblen Sprengstoff mit großer Sprengwirkung. Ein 35 Jahre alter Mann befindet sich seitdem in Haft. Er hatte zugegeben, dass die Chemikalien ihm gehören.

Wissen zur Herstellung von Sprengstoff zugänglich

Auer warnt vor Panik, räumt aber ein, dass Anleitungen zur Herstellung dieses Sprengstoffes über das Internet oder den Buchhandel zu beziehen seien. An die Zutaten käme man auch heran.

"Dieser Stoff ist leicht herstellbar – mit Grundstoffen, die man überall kaufen kann. Es reicht aber nicht, drei oder vier verschiedene Stoffe zusammen zu schütten. Das dauert schon etwas länger und ist glücklicherweise meist auch nicht so detailliert beschrieben." Martin Auer, stellvertretender Landesvorsitzender des Bundes Deutscher Kriminalbeamter (BDK)

Auer wünscht sich, dass der Gesetzgeber auf diese Entwicklung reagiert: