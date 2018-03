Homburg Neuschöpfungen aus der Papiermühle

In der Papiermühle Homburg (Lkr. Main-Spessart) stellt Johannes Follmer handgeschöpftes Papier her. Er ist Papiermüller aus Leidenschaft und einer der wenigen Menschen in Deutschland, die dieses Handwerk noch beherrschen.

Von: Jochen Wobser