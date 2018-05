"ADAC Sachs Franken Classic" Endspurt der Oldtimerrallye mit Ziel Bad Kissingen

Die Rallye hat am Freitag (18.05.18) am Bayerischen Staatsbad Bad Kissingen begonnen. Nach kurzer Präsentation der Autos ging es los nach Bad Brückenau, abends dann zur Welcome-Party im Kurgarten des Staatsbades. Bei der 19. Ausgabe der Rallye sind etwa 150 Teilnehmer dabei, darunter auch einige Vorkriegsmodelle.

"Fahren wie Gott in Franken"

Am Samstag führte die Rallye quer durch Unterfranken – gemäß dem Motto "Fahren wie Gott in Franken". Darunter ging es in die Rhön, nach Lohr am Main und Werneck. Am Sonntag steht ein Besuch auf der Landesgartenschau in Würzburg auf dem Plan. Der BR meldete sich am Mittag für etwa 15 Minuten live vom Start auf dem Gartenschaugelände im Videostream. Danach beginnt der Endspurt über Schweinfurt zurück nach Bad Kissingen. Auch bei der Zielankunft um ca. 16.30 Uhr sind wir live mit dabei – auf dieser Seite und auf Facebook!

Von "Klassisch Sanduhr" bis "Klassisch offen"

Das Teilnehmerfeld teilt sich in verschiedene Wertungsgruppen auf. Neben den historischen Wertungsfahrten "Klassisch Sanduhr" und "Klassisch offen" gibt es auch eine freie Tour sowie eine Einsteigerwertung und eine Sonderklasse für Autos mit historischer Rallye-Vergangenheit. Zu den eigentlichen Rallye-Etappen bietet die Franken Sachs Classic für die Teilnehmer aber auch eine Menge abseits der Piste.