Verkehrsfreigabe Nordring in Marktheidenfeld ist fertig

Rechtzeitig vor der Laurenzimesse sind die Arbeiten am Nordring abgeschlossen. Freitagfrüh wurde die mit fast 10.000 Fahrzeugen täglich meistbefahrene Kreisstraße des Landkreises Main-Spessart wieder für den Verkehr freigegeben.

Weil es zunächst hieß, 2017 wird die Alte Mainbrücke saniert, war Eile geboten, denn der Nordring sollte zur Staatsstraße aufgestuft werden. Die Brückensanierung hat sich zwar um zehn Jahre verschoben, aber der Kreis blieb dabei: Es wird nicht nur die Decke saniert, sondern es kommt der Vollausbau.

Stadt hat kräftig investiert

Insgesamt wurden ab 2016 in Abschnitten die Leitungen und Kanäle erneuert in dem rund 850 Meter langen Straßenstück und 2,14 Millionen Euro investiert. Die Stadt Marktheidenfeld hat davon gut eine Millionen Euro in neue Kanäle und Gehsteige gesteckt. Der staatliche Zuschuss beträgt 710.000 Euro.

Neue Struktur

Verbessert wurden neben Leitungsnetz der Straßenunterbau sowie die Radwegeführung und die Sicherheit für Fußgänger bei der Überquerung des Nordrings. Außerdem sind Linksabbiegespuren neu angeordnet worden.