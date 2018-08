Neue Leuchtturmprojekte für die Rhön Bischofsheim und Bad Kissingen erhalten Umweltbildungszentren

In der Rhön entstehen zwei Umwelt-Leuchtturmprojekte: Nach Bischofsheim soll das "Biodiversitätszentrum Rhön" kommen – eine Umweltbildungsstätte rund um die Natur- und die Kulturlandschaft Rhön. Am Klaushof bei Bad Kissingen ist ein staatliches Zentrum für Fachseminare und Schulungen geplant.

Laut Umweltminister Marcel Huber (CSU) wird das "Biodiversitätszentrum Rhön" in Bischofsheim angesiedelt. Es soll sich mit der Entwicklung der Natur- und der Kulturlandschaft beschäftigen. Schwerpunkte sind Umweltbildung und die Vernetzung mit der Wissenschaft. Rund 15 Millionen Euro werden in den Aufbau investiert, 20 neue Planstellen sind vorgesehen.

Bildungszentrum am Klaushof

Am Klaushof bei Bad Kissingen wird ein neues staatliches Zentrum geschaffen, das unter anderem als Weiterbildungsstätte im Bereich Umweltbildung und Naturtourismus dient. Das neue Zentrum erhält auch noch eine Außenstelle im Landkreis Bad Kissingen. Bis zu acht Millionen Euro und zehn neue Planstellen sind dafür vorgesehen.

Minister lobt Vorbildfunktion der Rhön

Die Rhön, so Marcel Huber, sei eine einzigartige Landschaft. Das "Land der offenen Fernen" sei ein vorbildlicher Raum für nachhaltiges Wirtschaften und eine der naturschutzfachlich wertvollsten Landschaften in Bayern. Huber kündigte an, sich demnächst im Rahmen eines "Rhön-Tags" selbst ein Bild vor Ort zu machen.