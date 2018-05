Mordversuch-Prozess in Aschaffenburg Angeklagter legt nach 30 Jahren umfassendes Geständnis ab

Der Angeklagte gab an, am Vorabend der Tat im Januar 1988 stark betrunken nach Aschaffenburg gelaufen zu sein. Er habe in der Absicht, eine Frau zu vergewaltigen, einen Schraubenzieher mitgenommen. Unmittelbar davor habe er zwölf Flaschen Bier, eine halbe Flasche Wein und eine halbe Flasche Wodka getrunken. Der 55-Jährige gab außerdem an, sein Opfer – eine damals 22-Jährige aus dem Raum Offenbach – im Wald zwischen Haibach und Aschaffenburg vergewaltigt zu haben. Was anschließend geschah, wisse er nicht mehr. Er könne sich nicht mehr daran erinnern, wie oft er auf die junge Frau eingestochen habe.

Geständnis, um Opfer langwierige Befragung zu ersparen

Der Angeklagte ließ über seinen Anwalt wissen, dass er seine Tat zutiefst bereue. Durch sein umfassendes Geständnis wolle er auch den Prozess verkürzen und dem Opfer eine langwierige Befragung ersparen. Sein Anwalt berichtete von der schwierigen Kindheit seines Mandanten. Dies rechtfertige die Tat zwar keinesfalls, mache aber das Innenleben des heute 55-Jährigen deutlich. Er sei von seinem Stiefvater misshandelt worden und habe als Jugendlicher begonnen, große Mengen Alkohol zu trinken.

Bereits 2005 wegen Vergewaltigung verurteilt

Der Anwalt forderte außerdem, den "Telefonterror" bei den Angehörigen seines Mandanten einzustellen. Die Frau des Angeklagten werde am Telefon belästigt, obwohl sie ihn zum Tatzeitpunkt noch nicht kannte. Simon Schultheiß, Pressesprecher des Aschaffenburger Landgerichts, berichtete dem BR vor Prozessbeginn, dass der aus dem Landkreis Aschaffenburg stammende 55-Jährige bereits 2005 wegen Vergewaltigung und Körperverletzung verurteilt worden war. Sein Opfer war damals seine Ehefrau. Das Aschaffenburger Amtsgericht hatte ihn zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Hinweise darauf, dass der Angeklagte in weitere Kriminalfälle verwickelt war, gebe es nicht.

Opfer sagt aus

Für den Nachmittag wird die Aussage des Opfers, die heute 52 Jahre alt ist, erwartet. Wie ihr Anwalt dem BR sagte, werde die Öffentlichkeit nicht ausgeschlossen. Zum einen seien schon alle Fakten bekannt, zum anderen brauche seine Mandantin die Aussage, um mit der Sache abschließen zu können