Fabienne Kohlmann aus Gambach Nach acht Jahren Europameisterin: "Es ist zum Lachen und zum Weinen"

Acht Jahre nach der EM in Barcelona ist Fabienne Kohlmann aus Gambach der Titel zuerkannt worden. "Es ist zum Lachen und zum Weinen," so die Staffelläuferin. Der plötzliche Gewinn hat bei ihr ein Wechselbad der Gefühle ausgelöst.

"Der Moment, in dem der Sieg die größte Bedeutung gehabt hätte - nämlich beim Überqueren der Ziellinie - ist schon lange vergangen." Fabienne Kohlmann

Fabienne Kohlmann ist im Karlstadter Stadtteil Gambach aufgewachsen und startete für die Leichtathletikgemeinschaft Karlstadt-Gambach-Lohr. Die studierte Psychologin lebt heute in München. 2010 landete sie bei der Leichtathletik-EM in Barcelona bei der 4 x 400-Meter-Staffel auf dem zweiten Platz. Der europäische Leichtathletikverband änderte am Samstag (09.06.18) die offiziellen Ergebnislisten – die siegreichen Russinnen wurden wegen Dopings disqualifiziert. Damit landete das deutsche Team auf Platz eins.

Gewinn und trotzdem Verlust

Über ihre Gefühle zu dem späten Sieg sagt Kohlmann: "Neben kurzem Herzklopfen und nostalgischer Freude am Ende jedoch die sarkastische Frage: Na und?" Denn für Kohlmann und ihre Teamkolleginnen Esther Cremer, Claudi Grunwald, Janin March und Jill Richards gleicht der nachtägliche Gewinn schmerzliche Verluste nicht aus: Siegerehrung, Nationalhymne, möglichen Sponsorenverträgen, Prämien, Perspektiven für Gold blieben ihnen verwehrt.

Doping: Sportler werden um ihren Lohn betrogen

Die Läuferin kritisiert, dass "sich einfach manche Sportler(innen) nicht an Regeln halten können und betrügen, was das Zeug hält".

"Es ist mir unbegreiflich, wie man sich zu Doping herablassen kann und danach auf dem Siegerpodest so tun kann, als ob man die Ehrung verdient hätte." Fabienne Kohlmann

Einen großen Wunsch hat die Leichtathletin: Die nachträgliche Medaillenübergabe soll vor großer Kulisse stattfinden - zum Beispiel im Rahmen einer Europameisterschaft. Die nächste EM findet im Sommer in Berlin statt.

Hintergrund Fabienne Kohlmann: Seit Sommer 2016 hat Unterfrankens erfolgreichste Leichtathletin eine lange Durststrecke hinter sich mit gescheiterten Laufversuchen, erfolglosen Therapien, einer Sehnenverletzung und Laufpausen. Aber seit Oktober 2017 trainiert sie wieder. Inzwischen gehört Kohlmann der Sportfördergruppe der Bundeswehr an. In diesem Jahr hat sie noch keinen Wettkampf bestritten. Doch sie will wieder antreten.