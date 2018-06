Erneute Zertifizierung Marktheidenfeld bleibt Fairtrade-Stadt

Marktheidenfelds Bürgermeisterin Helga Schmidt-Neder freut sich über die erneute Fairtrade-Zertifizierung für zwei Jahre. Vor Ort werde gezielt der faire Handel auf kommunaler Ebene gefördert, so Schmidt-Neder - zum Beispiel durch den Marktheidenfelder Weltladen. Aktuell bietet der Laden beispielsweise fair gehandelte Fußbälle in allen Größen und Farben an.

"Faire Woche" in Marktheidenfeld - ein Fest rund um fairen Handel

Im vergangenen Herbst konnten die Marktheidenfelder fairen Handel hautnah erleben. Acht Wirte, der Weltladen und das Movie-Kino beteiligen sich an der Aktionswoche "Faire Wochen". Im Angebot waren besondere Gerichte und Verkostungsaktionen. Das Kino zeigte den Dokumentarfilm "Fairness" und auch die Marktheidenfelder Mittelschule war mit einem "Fest der Kulturen" dabei.

Fairtrade-Stadt: Förderung in allen gesellschaftlichen Bereichen

In einer Fairtrade-Stadt wird der faire Handel auf kommunaler Ebene in allen gesellschaftlichen Bereichen gezielt gefördert. Die Basis sind Personen aus Zivilgesellschaft, Politik und Wirtschaft, die sich gemeinsam für den fairen Handel in ihrer Heimat stark machen. In Marktheidenfeld arbeiten neun Vertreter der Stadt, der Werbegemeinschaft, des Weltladens, der Schulen und Kirchen zusammen.