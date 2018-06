Nachbarschaftsstreit in Euerhausen Mann bei Feuerwehrfest in Rücken geschossen

Ein 55-Jähriger ist am Samstag bei einem Feuerwehrfest in Euerhausen im Landkreis Würzburg durch einen Schuss schwer verletzt worden. Der Richter hat jetzt Haftbefehl erlassen. Das Opfer sei stabil, teilte die Polizei mit.

In Euerhausen im Landkreis Würzburg ist ein Mann bei einem Feuerwehrfest am Samstagnachmittag lebensgefährlich verletzt worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hat ihm ein Nachbar in den Rücken geschossen. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. Am Sonntagvormittag wurde der Tatverdächtige auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Der erließ Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Mordes. Der 70-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Polizei nahm den 70-Jährigen 45 Minuten nach der Tat in seinem Wohnhaus im Landkreis Würzburg fest. Das 55 Jahre alte Opfer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Würzburger Klinik gebracht und dort notoperiert. Sein Zustand ist laut Polizei inzwischen stabil.

Nachbarschaftsstreit möglicherweise Auslöser

Hintergrund für die Tat ist offenbar ein seit Jahren schwelender Nachbarschaftsstreit. Der 70-Jährige soll auch schon die Ehefrau des 55-Jährigen angegriffen haben.