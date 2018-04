GEO Magazin Würzburg: Alte Mainbrücke zählt zu den schönsten Brücken Deutschlands

Die Alte Mainbrücke in Würzburg gehört zu den zehn schönsten Brücken in Deutschland. Diese Top-Ten-Liste der Brücken hat jetzt das GEO Magazin aus Hamburg erstellt.

Zur Alten Mainbrücke in Würzburg heißt es im aktuellen GEO Magazin:

"Auf den ersten Blick wähnt man sich auf der Prager Karlsbrücke – doch die ist 320 Kilometer entfernt. Dieses von Heiligen und Herrschern flankierte Kopfsteinpflaster liegt auf der Alten Mainbrücke in Würzburg. Deren Bau zog sich ab 1476 durch die Jahrhunderte: Zunächst standen nur die Pfeiler aus Muschelkalk, es folgten Holzkonstruktionen, die Steinvariante ließ bis Anfang des 18. Jahrhunderts aufgrund von Geldmangel auf sich warten. Im Zweiten Weltkrieg sprengte sie die Wehrmacht, heute erstrahlt das verkehrsberuhigte Wahrzeichen der Stadt in voller Pracht." GEO Magazin

Zu den zehn schönsten Brücken in Deutschland gehören für das GEO Magazin außerdem die Berliner Oberbaumbrücke, die Krämerbrücke in Erfurt, die Teufelsbrücke in Kassel, die Alte Nahebrücke Bad Kreuznach, die Rakotzbrücke Kromlau, die Schweriner Schlossbrücke, die Göltzschtalbrücke im sächsischen Vogtland, die Basteibrücke in der Sächsischen Schweiz sowie die Holzbrücke in Bad Säckingen.